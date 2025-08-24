Barış Alper Yılmaz Paylaşım Yaptı

GALATASARAY’DA ŞOK GELİŞMELER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray’da bazı dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda ayrılmak istediği konuşulan Barış Alper Yılmaz, yaşanan transfer süreci nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

BARİŞ ALPER YILMAZ’DAN PAYLAŞIM

Suudi Arabistan Ligi’nin NEOM takımının ilgilendiği iddia edilen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Maçın başlamasına az bir süre kala, takım arkadaşları ve kendi yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Başarılar takım” yazdı. Ayrıca, paylaşımına sarı ve kırmızı kalpleri de ekleyerek duygularını ifade etti.

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞKANI’NDAN NET CEVAP

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermek istemediğini dile getirdi. Özbek şu sözleri kullandı: “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” Özbek, gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine “Teşekkür ederim” yanıtını verdi.