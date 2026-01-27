Bartın’da Aile İçi Tartışma Can Aldı: 2 Ölü

bartin-da-aile-ici-tartisma-can-aldi-2-olu

Bartın’da yaşanan tartışma aile faciasına dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Bartın’a bağlı Derbent köyünde 58 yaşındaki N.Ç., 44 yaşındaki eşi R.Ç. ile bir münakaşaya girdi.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte duvarda asılı olan tüfeği alan N.Ç., öncelikle eşine ateş etti. Eşinin kanlar içerisinde yattığını gören N.Ç., akabinde kendisine ateş açtı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri her iki bireyin de yaşamını yitirdiğini tespit etti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma olay yerinde detaylı incelemelere başladı.

