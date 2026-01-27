Bartın’da Aile İçinde Tartışma Kanlı Sonuçlandı

bartin-da-aile-icinde-tartisma-kanli-sonuclandi

Bartın’da meydana gelen bir tartışma, büyük bir aile faciasına dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Bartın iline bağlı Derbent köyünde 58 yaşındaki N.Ç., 44 yaşındaki eşi R.Ç. ile bir tartışma içerisine girdi.

ÖNCE EŞİNE ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışmanın ardından, duvarda asılı bulunan tüfeği alan N.Ç., öncelikle eşine ateş etti. Eşini kanlar içinde gören N.Ç., daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma olay yeri ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Halit Ergül’ün Yeni Otelinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Bolu'daki Grand Kartal otelindeki yangın faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yeni usulsüzlükleri belirlendi; bir otelinin inşaatı mühürlendi, diğerinin turizm belgesi iptal edildi.
Gündem

Beşiktaş Abramham’ın Aston Villa ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile müzakerelere başladığını duyurdu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti ve Nijerya'ya terörle mücadelede destek verdiklerini açıkladı.
Gündem

Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda

Yeni sigara düzenlemesiyle, marketlerde sigaraların kasanın arkasında bulunması yasaklanacak. Ayrıca, çocukların bulunduğu park ve bahçelerde sigara içmek de kesinlikle yasaklanacak.
Gündem

15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.