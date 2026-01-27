Bartın’da Aile İçinde Tartışma Kanlı Sonuçlandı

Bartın’da meydana gelen bir tartışma, büyük bir aile faciasına dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Bartın iline bağlı Derbent köyünde 58 yaşındaki N.Ç., 44 yaşındaki eşi R.Ç. ile bir tartışma içerisine girdi.

ÖNCE EŞİNE ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışmanın ardından, duvarda asılı bulunan tüfeği alan N.Ç., öncelikle eşine ateş etti. Eşini kanlar içinde gören N.Ç., daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma olay yeri ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.