Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir sürecin başlayacağını ifade etti. Bu bağlamda, kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin yeni mevzuat düzenlemelerinin yakın zamanda Meclis gündemine alınacağı bilgisi verildi.

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla ilgili taslak çalışmasını tamamlamak üzere. Söz konusu düzenlemelerde, park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Yeni düzenlemenin temel amaçlarından biri, sigara tüketiminin düşürülmesi olarak belirleniyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ GİZLİ SATILACAK

Düzenleme kapsamında, satış noktalarında tütün ürünlerinin kasa arkasında tutulacağı belirtiliyor. Böylelikle tütünle ilgili tüm ürünlerin görünmesi engellenecek. Bu taslağın bir diğer önemli maddesi ise çocukların sigara içenleri görebilmesini engellemeye yönelik önlemlerin alınması. Oyun alanları, parklar ve bahçelerde sigaranın görünürlüğü azaltılarak, bu alanların daha sağlıklı hale getirilmesi planlanıyor.