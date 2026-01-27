Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu resmi bir törenle karşıladı. Tinubu’nun makam aracını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü anısına 103 süvari, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayarak protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Tinubu’yu külliyenin ana giriş kapısında karşılarken, iki lider görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜŞMELERİN TEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında “Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizle gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Nijerya’nın 230 milyonluk nüfusuyla sahra altı Afrika’daki en yakın ticaret ortakları arasında yer aldığını belirtti. Nijerya’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde stratejik bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik” dedi.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, Nijerya ile ilişkilerin güçlenmesi için gerekli adımları attıklarını vurguladı. 2021 Ekim ayında Nijerya’ya olan ziyaretlerinin işbirliği için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Erdoğan, “Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik” şeklinde konuştu. Ayrıca, Nijerya’daki yatırımları destekleyecek fırsatları tartıştıklarını belirtti.

ENERJİ SEKTÖRÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı, Nijerya’nın Afrika’nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olduğunu hatırlatarak, enerji sektörü konusundaki işbirliklerine önem verdiklerini kaydetti. Türkiye petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijerya ile işbirliği fırsatlarını değerlendirdiğini aktaran Erdoğan, “Terörle mücadelede dost Nijerya halkının yanındayız. Bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği fırsatlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Son olarak, eğitim alanındaki işbirliklerinin önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi. Erdoğan, Maarif Vakfı’nın Nijerya’nın genç nüfusuna ilave imkanlar sunabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.