Halit Ergül’ün Yeni Otelinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trajedinin baş sorumlularından biri olan otel sahibi Halit Ergül’ün, şehirde inşaatına devam ettiği başka bir otelde de usulsüzlükler tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Mesciler köyündeki yeni otel projesini denetim altına aldı.

MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR

Gerçekleştirilen denetimlerde, otel sahibinin onaylı mimari projesinde dört ayrı blok yer almasına karşın, parsel sınırları içerisinde, projede bulunmayan ek bir yapının izinsiz olarak inşa edildiği belirlendi. Ayrıca, bu yapının, enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içinde hayati tehlike oluşturduğu da tespit edildi. Denetim sonrası ekipler, mevzuata aykırı bulunan inşaatın mühürlenmesine ve çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

GAZELLE OTEL’DE KAÇAK KAT TESPİT EDİLDİ

Ergül’e ait olan Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel de denetimlerin hedefi oldu. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, mevcut binada ruhsata aykırı kaçak katların bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine, otelin yapı kullanım izinleri iptal edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin Turizm İşletme Belgesi’ni geçersiz kıldı.

YANGIN SONRASI CEZA YAĞMURU

Geçen yıl Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma neticesinde, mahkeme Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını suçlu bularak ağır cezalara hükmetti. Sanıklar için toplamda 34’er kez müebbet hapis ve her biri için 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi.