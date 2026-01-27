15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler

15-yasindaki-tuba-dinc-in-olumu-ile-ilgili-gelismeler

15 YAŞINDAKİ TÜBA DİNC’İN CENAZESİNE OTOPSİ YAPILDI

Kayalık mevkisinde dere kenarında ölü olarak bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsiye tabi tutuldu. İlk tespitlere göre, Dinç’in ölüm sebebinin kayalıklardan düşme olduğu değerlendirildi. Jandarma ve savcılık tarafından, Dinç’in kayalıklardan düşüş şeklinin belirlenmesi amacıyla detaylı araştırmaların devam ettiği bildirildi.

KAYALIKLARDA BULUNDU

Eskigediz beldesindeki Park Mahallesi’nde ikamet eden Tuba Dinç, 25 Ocak tarihinde evinden ayrılmıştı. Genç kızın cesedi, dün gece saatlerinde Eskigediz Kayalıkları bölgesindeki dere kenarında yüzüstü vaziyette tespit edildi.

