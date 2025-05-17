Bartın’da Arazi Kavgasında İki Kişi Öldü

ARA ZİRAATİNE DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Bartın’da bir süre önce arazi paylaşımı yüzünden husumet yaşayan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında tartışma çıktı. Arazinin yanındaki yol üzerinde yaşanan bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA SIRASINDA ATEŞ AÇTI

Kavga esnasında Mehmet Demirci, yanında bulunan av tüfeğiyle akrabası Abdullah Demirci ile onun kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş etti. Olayın ardından Mehmet Demirci kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYBEDİLEN CANLAR VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Abdullah ve Havva Demirci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin oğulları Erhan Demirci ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından Abdullah ve Havva Demirci çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalar başlatarak, Mehmet Demirci’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak soruşturma süreci devam ediyor.