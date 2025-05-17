Bartın’da Arazi Kavgasında Kız Kardeşini Öldürdü

Bartın’da bir süredir arazi paylaşımı sebebiyle aralarında husumet bulunan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında bir tartışma başladı. Arazinin yanındaki yolda gelişen tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

VAHŞİ SALDIRI

Kavga esnasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile akrabası Abdullah Demirci ile onun kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜZÜCÜ SONUÇLAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin ağır yaralı olan oğulları Erhan Demirci ise Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından Abdullah ve Havva Demirci çiftinin cenazeleri, incelenmek üzere hastanenin morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak Mehmet Demirci’yi yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.