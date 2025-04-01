Bartın’da Kaza: 10 Kişi Yaralandı

AMASRA YOLUNDA KAZA ORTAYA ÇIKTI

Bartın’da bayram tatili yoğunluğunun yaşandığı Amasra yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve devrildi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili sebebiyle yoğunluğun arttığı Bartın-Amasra yolunun Karaçay mevkisinde, 33 yaşındaki Emrah Ok’un kullandığı 74 AY 124 plakalı otomobil ile 21 yaşındaki Ali Melik Arslan’ın yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yol kenarına devrildi.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar neticesinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda sürücülerle birlikte toplam 10 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.