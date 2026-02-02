Bartın’da Siste Takla Atan Araçta Dört Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kumluca beldesi Ceyüpler köyünde seyir halindeki Erdal E. yönetimindeki otomobil, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybederek takla attı ve yol kenarındaki ormanlık alana düşüş gerçekleştirdi.
FECİ KAZADA YARALILAR VAR
Gerçekleşen feci kazada araçtan savrulan dört kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine hızlıca intikal eden ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıdı.
ARAÇ ORMANLIKTAN ÇIKARILDI
Kazanın ardından büyük hasar gören araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.