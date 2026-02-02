Bartın’da Siste Takla Atan Araçta Dört Yaralı

bartin-da-siste-takla-atan-aracta-dort-yarali

Edinilen bilgilere göre, Kumluca beldesi Ceyüpler köyünde seyir halindeki Erdal E. yönetimindeki otomobil, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybederek takla attı ve yol kenarındaki ormanlık alana düşüş gerçekleştirdi.

FECİ KAZADA YARALILAR VAR

Gerçekleşen feci kazada araçtan savrulan dört kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine hızlıca intikal eden ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıdı.

ARAÇ ORMANLIKTAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından büyük hasar gören araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

