Kuşadası’nda Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

kusadasi-nda-siddetli-yagislar-hayati-olumsuz-etkiledi

Aydın’da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aydın genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük hayatı zorlaştırıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası, sabah saatlerinde birçok ilçede kriz masaları kuruldu. Özellikle Aydın’ın batı bölgelerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

KÜÇÜK DERECELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Kuşadası ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış ve dolu sonrası sokaklar ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Bazı iş yerleri ile konutlar su altında kalırken, ulaşım da ciddi şekilde aksadı. Yağış nedeniyle yolda kalan birçok sürücü zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman duraksamalar görüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ KARENE GEÇTİ

Olumsuz durumların yaşanmaması için saha da bekleme yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde temizlik ve müdahale çalışmaları başlattı. Akan sularla birlikte taşınan atıklar nedeniyle tıkanan rögarların açılması ve suyun tahliye edilmesi için ekipler yoğun bir şekilde çaba harcarken, vatandaşlar da kendi çabalarıyla rögarları temizlemeye çalıştı.

