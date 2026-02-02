Şanlıurfa’da Sağanak Yağış İstinat Duvarını Çöktürdü

METEOROLOJİDEN SARIDAN UYARI SONRASI ŞANLIURFA’DA SAĞANAK YAĞIŞ

Şanlıurfa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yağışların etkisiyle bir binanın istinat duvarı çökerken, bu olay paniğe neden oldu ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

ÇEVRE GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay sonrasında, bölgeye hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yağışların şiddetinin artmasıyla birlikte, binada mahsur kalan 15 kişi, yangın merdiveninin yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

