İstanbul Boğazı’nda Gemi Arızası Panik Yarattı

istanbul-bogazi-nda-gemi-arizasi-panik-yaratti

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında Bulgaristan yönüne seyreden ‘LADY SHAM’ adlı 108 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, makine arızası yüzünden sürüklenmeye başladı. Olayın bildirilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-11 römorkörü hemen bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gemi, Büyükdere Demir Sahası’na emniyetli bir şekilde demirletildi.

GEMİ EMNİYETTE

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, “İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi” ifadelerini kullandı.

