Sakarya Otoyolunda Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde taşımakta olan K.K. (51) isimli şahsı tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonda, sürücünün aracı Kuzey Marmara Otoyolu’nda durduruldu.
DURDURULAN ARAÇTA BULUNDU
Gerçekleştirilen aramalarda, K.K.’nin üzerinde ve aracında toplamda 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. K.K., burada tutuklandı.