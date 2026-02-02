Sakarya Otoyolunda Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

sakarya-otoyolunda-uyusturucu-operasyonu-gerceklesti

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde taşımakta olan K.K. (51) isimli şahsı tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonda, sürücünün aracı Kuzey Marmara Otoyolu’nda durduruldu.

DURDURULAN ARAÇTA BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalarda, K.K.’nin üzerinde ve aracında toplamda 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. K.K., burada tutuklandı.

