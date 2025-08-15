Bartın’da Yangın Kontrol Altında

BARTIN’DA YANGININ NEDENİ ANIZI YAKMAK

Bartın’a bağlı Ağdacı Mahallesi’nde tarlada başlatılan ateş, rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüştü. Alevler, tarlanın hemen yanındaki ağaçlık alana sıçrayarak büyük bir tehdide yol açtı. Yangın ile mücadele için bölgeye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazözler, su tankerleri ve TOMA gönderildi.

EĞİTİMLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Ekipler, bir saat içinde yoğun bir çalışmayla ağaçlık alandaki yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının büyümesini önlemek için zamanında yapılan müdahale büyük bir felaketi engelledi.

HASAR GÖREN EVLER

Yangının sıçradığı bir evde hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla boşaltılan 6 evde yaşayanlar, yangın kontrol altına alındıktan sonra evlerine dönebildi. Ekiplerin çabaları, daha fazla zarar görmesini engelledi.