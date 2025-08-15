Bartın’daki YANGIN Kontrol Altında

Gündem

ANIZ YANGINI BÜYÜYÜP AĞAÇLIK ALANA SIRÇADI

Bartın’ın Ağdacı Mahallesi’nde bir tarlada yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüşerek hızla yayıldı. Alevler, tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alana sıçrama yaptı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, su tankerleri ve TOMA gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için bir saatlik yoğun bir çalışma yaptı ve sonunda ağaçlık alandaki alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sırasında, alevlerin sıçradığı bir evde hasar oluştu. Tedbir amaçlı olarak boşaltılan 6 evin sakini, yangın kontrol altına alındıktan sonra ikametlerine geri döndü.

