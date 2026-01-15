Başakşehir’de İETT Otobüsü Kazasında 5 Yaralı

basaksehir-de-iett-otobusu-kazasinda-5-yarali

İstanbul Başakşehir’de sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki üç İETT otobüsü çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ AÇIKLANDI

İETT tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 06.48’de meydana geldiği ve nedeninin ani fren olduğu belirtildi. Açıklamada “Söz konusu kaza sebebiyle 5 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, durumları ile Kurumumuzca yakından ilgilenilmektedir.” ifadesine yer verildi.

