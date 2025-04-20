Başakşehir, Gaziantep FK’yı 2-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 32. hafta karşılaşmasında, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen maçta ev sahibi ekip galip geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

GOLLER VE KIRMIZI KARTLAR

Mücadelenin ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK’den David Okereke tarafından kaydedildi. Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. İlk yarının bitmesine dakikalar kala, 45+4. dakikada Ivan Brnic’in kaydettiği golle Başakşehir 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, başka gol sesi çıkmadı; ancak 88. dakikada Piatek, rakibine yaptığı müdahaleden ötürü direkt kırmızı kart gördü ve sahayı terk etti. Gaziantep FK’da ise 90+7. dakikada Kacper Kozlowski, üst üste gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ayrıca, maçın 53. dakikasında teknik direktör Selçuk İnan da kırmızı kartla tribüne gönderildi ve bu durum, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları mücadelede takımının başında olamayacağı anlamına geliyor.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Başakşehir, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 48’e yükseltip, 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Başakşehir, Göztepe’nin konuğu olacakken, Gaziantep FK da Fenerbahçe’yi misafir edecek.