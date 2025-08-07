Başakşehir, Viking’i 3-1 yendi

Başakşehir, Viking’i Mağlup Etti

VIKING MAÇA HIZLI BAŞLADI

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda heyecan dolu ilk maçlar devam ediyor. Norveç takımı Viking, Morten Jensen’in yönetiminde, temsilcimiz Başakşehir ise Çağdaş Atan liderliğinde Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın yönetiminde Lyse Arena’da karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-1’lik skorla yenmeyi başardı.

İLK YARIYI VIKING ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 2. dakikada Viking öne geçti. Duarte’nin kale önünde uzaklaştırmaya çalıştığı top, Sander Svendsen’e çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Viking, maçın başında 1-0 öne geçti. İlk yarının 17. dakikasında, hastalığı yüzünden Yusuf Sarı oyuna devam edemedi ve Deniz Türüç ile yer değiştirdi. İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Viking, soyunma odasına 1-0 avantajla gitti. Başakşehir’de yeni transferler Davie Selke ve Eldor Shomurodov, 59. dakikada Ivan Brnic ve Nuno Da Costa’nın yerine oyuna dahil oldu.

DENİZ’DEN DENGELEME GOLÜ

60. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru eşitledi. Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, 78. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alındı ve yerine Umut Güneş dahil oldu.

BASAKŞEHİR, GERİDEN GELEREK ZAFER KAZANDI

79. dakikada Christopher Operi, ceza sahası dışından attığı gol ile Başakşehir’i öne geçirdi. Maçın son bölümlerinde oyuna dahil olan yeni transfer Davie Selke, 90+4’te Viking savunmasının arkasına sarkarak topu filelere gönderdi.

RÖVANŞ İSTANBUL’DA OYNANACAK

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-1’lik Başakşehir galibiyeti ile tamamlandı. Turun rövanş maçı 13 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Başakşehir, Viking’i geçmesi durumunda play-off aşamasında Universitatea Craiova (Romanya) ile Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos’ta, rövanş ise 28 Ağustos’ta düzenlenecek.