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Başarır’ın Konuşması Sonrası Meclis Tatil Edildi

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TBMM’DE TARİHİ GERGİNLİK YAŞANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün önemli bir gerginliğe ev sahipliği yaptı. Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterirken, tüm CHP milletvekilleri kürsüye çıkarak destek verdi. Bu anlarda TBMM TV yayını aniden kesildi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çıkan kaos üzerine birleşime 20 dakikalık ara verme kararı aldı.

KÜRSÜ İŞGALİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Ara sonrasında oturum yeniden başladığında, CHP’li milletvekilleri kürsüyü terk etmeyerek işgale devam etti. Sırrı Süreyya Önder, durumu kontrol etme çabasında zorlanınca birleşimi 20 Mart 2025 tarihine kadar tatil etme kararı aldı. Bu karar, Meclis’teki tartışmaların daha da alevlenmesine yol açtı.

ALO MAHİR BAŞARIR’IN KONUŞMASININ İÇERİĞİ

Ali Mahir Başarır’ın konuşmasının detayları henüz kamuoyuyla tam anlamıyla paylaşılmadı. Ancak, CHP’li vekillerin kürsüdeki tepkileri, konuşmanın iktidara yönelik sert eleştiriler içerdiğinin işareti olarak görülüyor. Başarır’ın geçmişteki sert çıkışları, bugünkü konuşmanın siyasi tansiyonu yükselten bir unsur olduğunu açıkça gösteriyor.

MECLİS’TE YAŞANANLARIN İZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde son zamanlarda artan gerginlikler, muhalefet ve iktidar arasındaki iplerin gerildiğini gözler önüne seriyor. CHP’nin kürsü işgali ve sloganlarla tepkisini dile getirmesi, Meclis çalışmalarını aksatırken, oturumun tatil edilmesi, günün en dikkat çeken olayı oldu.

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