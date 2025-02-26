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Başkan Castro’nun Helikopteri Acil İniş Yaptı

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TEHLİKE ATLATILDI

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşulları yüzünden tehlike atlattı. San Pedro Sula’dan başkent Tegucigalpa’ya doğru giden helikopter, Cortés bölgesinde bulunan Santa Cruz de Yojoa kasabasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle uçuşun devam edemeyeceğini ifade ederken, iniş kararının güvenlik amacıyla alındığını belirtti.

KAZA SONRASI AÇIKLAMA

Kaza sonrası bir açıklama yapan Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşullarından dolayı seyahatlerine devam etmelerinin mümkün olmadığını ve geri dönüşün de tehlikeli olduğunu aktardı. Bu nedenle acil iniş yapma kararını almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Başkan Castro ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde yollarına devam ettiklerini bildirdi. Ülkede büyük yankı uyandıran bu olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı gerçekleşmediği bildirildi.

HELİKOPTER KAZALARI ENDİŞE YARATIYOR

Dünya genelinde devlet başkanları ve üst düzey yöneticileri taşıyan helikopterlerin hava şartları nedeniyle zor anlar yaşaması sıkça yaşanan bir durum. Bu olay, akıllara daha önce yaşanan benzer tehlikeli inişleri ve kazaları getirdi.

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