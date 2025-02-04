Başkan Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı Başladı

Cumhurbaşkanının Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Bugün devreye alınan İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgi veren Erdoğan, bu programın üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmesinin yanı sıra kendilerini de geliştirmelerine olanak tanıyacağını söyledi. Ayrıca, “İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirten Erdoğan, “Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için millet olarak çalışmaları gerektiğini vurguladı. “Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık.” açıklamasında bulundu.

İş Gücünün Desteklenmesi

İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken kendilerini geliştirebileceklerine dikkat çeken Erdoğan, katılacakları Ar-Ge faaliyetleri ve çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını belirtti. Program çerçevesinde 2023 yılı için 200 bin, toplamda ise 1 milyon öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

İstihdam ve Kadın Gücü

Cumhurbaşkanı, istihdam oranlarının artırılacağını ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanacağını da belirtti. Kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, son bir yılda kadın iş gücünde 429 bin, kadın istihdamında ise 397 bin artış olduğunu açıkladı. “Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.” dedi. İş gücünün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla yeni eğitim programları geliştirileceğini de ekledi.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Eylem planındaki 24 madde ile kadın, engelli ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılımının artırılacağını belirtirken, yeni politikaların uygulanacağına da vurgu yaptı.