Başkan Yıldırım: “Yapı Deyip Duruyorlar”

TRANSFER YASAĞINDAN KAYGILAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın transfer yasağı nedeniyle en büyük endişelerinin sakatlık olduğunu ifade ediyor. “Transfer tahtamız kapalı, eksiklerimizin yerini dolduramıyoruz. Onun için tek korkumuz sakatlık. Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz. Hem teknik ekibin hem futbolcuların hem de biz yönetimin Başakşehir maçından büyük bir ders çıkarması lazım” diyor. Bu durum, takımın mevcut durumu için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

PUNAN KAYBI VE AÇIKLAMA

Yıldırım, Samsunspor’un puan kaybederek üçüncülükten düşme ihtimallerinin sadece kendi ellerinde olduğunu vurguluyor. “Başakşehir’e karşı sezonun en kötü maçını oynadık. Diyecek bir kelime yok. O maçta sakatlarımız vardı ve istediğimizi yapamadık. Kanatlar, yedekler tutmadı. Kötü oynadık ve kaybettik. Bu bizim için bir nazar boncuğu olsun diyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diyor. 15 haftanın kaldığını belirten Yıldırım, kendilerine düşen görevi yerine getirmek için kararlı olduklarını aktarıyor.

GELECEK MAÇLAR VE HEDEFLER

Başkan Yıldırım, “Samsunspor üçüncülükten aşağı inecekse bunu biz kendimiz yaparız. 15 hafta var sezonun bitmesine. 3 puanlı sistemde daha çok sular akacak bu köprünün altından. Bu hafta oynayacağımız Hatay maçı çok önemli. Ondan sonra peşine Konya maçımız var. Konya daha da önemli. Biz bulunduğumuz konumun farkındayız. Ne yapmamız gerektiğinin farkındayız” diyerek gelecek maçlara olan inancını sıkı bir şekilde dile getiriyor.

ANADOLU TAKIMLARI SORUNLARI

Yıldırım, Anadolu takımları olarak MHK ve TFF’ye kendilerini anlatamadıklarını da belirtiyor. Bu konuda yaşanan zorlukların, kulüplerin yarışma şartlarını olumsuz etkilediği ifade ediliyor. İlerleyen dönemde bu konuların ele alınması gerektiği de altı çizilen bir nokta olarak öne çıkıyor.