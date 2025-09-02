Başsavcı Akın Gürlek, İBB İddianamesi Hakkında Bilgi Verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl vesilesiyle basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada canlı yayın talebi hakkında konuşan Gürlek, “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN YOLSUZLUK DOSYASI HAZIRLANIYOR

Gürlek, belediye başkanlarının da bulunduğu soruşturmalara ilişkin olarak, eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlama hedefinde olduklarını belirtti. Gürlek, “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için” şeklinde konuştu.

İBB YOLSUZLUK DOSYASI İDDİANAMESİ YAZILIYOR

İBB’yi kapsayan yolsuzluk soruşturmasında “İddianame yazılmaya başladı” diyen Gürlek, “6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı” dedi. Gürlek, tutuklama işlemlerinin delil olmadan gerçekleştirilmeyeceğini ve “kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” ifadesini kullandı.

CANLI DURUŞMA TALEPLERİ ÜZERİNE

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına yönelik talebe yanıt veren Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz” dedi. Ayrıca etkin pişmanlık durumlarına dair, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok” diyerek bazı avukatların itirafçı olan şüphelilere baskı yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

BELEDİYE YETKİLİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Operasyonların detayları hakkında konuşan Gürlek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında adı geçen şüphelilerle bağlantısına değindi. Soruşturma sürecinde 330 şüpheli olduğu, ilişkilendirilen İBB üyeleri arasında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirildi. Gürlek, sızdırmaların önüne geçmek için mal varlıklarına tedbir koyulduğunu belirtti.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

Soruşturma sürecinde yapılan operasyonların zamanlamaları ve içeriklerine dair bilgi veren Gürlek, “İlk operasyon 100 şüphelinin yakalanması için düzenlendi. İmamoğlu ve diğer şüpheliler gözaltına alındı” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili de, “Tüm isnatları şiddetle reddederim” şeklinde verdiği cevabı aktardı.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma sırasında birçok operasyon gerçekleştirildi. 46 zanlıya yönelik yapılan beşinci operasyonda yukarıda isimleri geçen bazı kişiler tutuklandı. Diğer operasyonlarda da şüpheli sayısının artış gösterdiği ve özellikle etkin pişmanlık kapsamındaki tanıkların ifadelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

Soruşturma çerçevesinde tutuklu olan 42 şüpheli arasında düzenli olarak ifade verenler olduğu belirtildi. Bu aşamalarda etkin pişmanlık hükümlerinin devreye girdiği ifade edilirken, daha fazla bilgi için süreçlerin dikkatli ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.