Başsavcılık Borsa İstanbul İçin Harekete Geçti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son zamanlarda görülen olağanüstü fiyat dalgalanmaları üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bu bağlamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapanlar ile bu bilgileri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak incelemeler ve raporlama süreçleri ile ilerleyeceği ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen resmi açıklamada; “Ülkemizin finansal sisteminin temel unsurlarından biri olan ve ticari operasyonlara katkı sağlama, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar sunma gibi hedeflere hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketleri oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine yol açan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu bilgileri yayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK’nın 160. Maddesi çerçevesinde resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılacak inceleme/raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” denildi.

BIST 100 ENDESKİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 2.09’luk düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’ndan bir açıklama geldi. Kurul, hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm işlemlerin inceleme altına alındığını belirtti. SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozabilecek eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli cezai ve/veya idari yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Kurul ayrıca, “Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.