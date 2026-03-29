Başsavcılıktan Açıklama, Aleyna Kalaycıoğlu

AÇIKLAMALARDA YER ALAN İDDİALAR

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Aleyna Kalaycıoğlu’nun koğuşundaki kalabalık, sürekli çatışmalar, yetersiz havalandırma ve yeterli yatak olmaması gibi konularda paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

KURUMUN KAPASİTESİ VE ODA DÜZENİ

Açıklamada, “Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bahsedilen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda yer almakta olup, üniteden toplam 63 kişi kalıyor. Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu odada 4 kişi mevcut. Ünitenin havalandırma alanı ise 162,1 metrekare. Kuruma girişte tüm tutuklu ve hükümlülere yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti ve tek kullanımlık havlu gibi ihtiyaçlar veriliyor. Kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü yoktur.” denildi.

KAVGALARA DAİR TUTANAK BULUNMUYOR

Kalaycıoğlu’nun kaldığı ünitede yaşandığı iddia edilen kavgalar hakkında herhangi bir tutanak veya şikayet bulunmadığı vurgulanan açıklamada, “Tutuklunun kuruma kabulü sırasında, 24 Mart 2026’da psikolog görüşmesi yapılmış ve bu görüşmelerde olumlu davranışlar sergilediği ile şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medyadaki iddialar hakkında tutuklunun herhangi bir başvurusu yoktur. Bu nedenle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçekleri yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

