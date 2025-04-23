Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılmaktadır

AİLE BAKANLIĞINDAN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Aile Bakanlığı dolandırıcılara karşı doğum yardımı başvurularında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bakanlık, başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın.”

Yeni düzenlemelere göre, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL doğum yardımı yapılacak. Bu destekler, hiç vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor. İkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar sürecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BAŞVURULARIN YAPILMA ŞEKLİ

Doğum yardımı başvuruları şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor: e-Devlet üzerinden online başvuru, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile başvuru. Başvurular için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne kaydının yapılması şart ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurulup imzalanması gerekiyor.