Batı Şeria’da 106 Ev Yıkılacak

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyinde yıkılması planlanan binaların yer aldığı bir harita paylaşıldı ve bu binaların üzerine kırmızı işaret konuldu.

106 BİNAYI YIKACAKLAR

Batı Şeria’daki ordu komutanı Avi Blut’un, askeri yetkiye dayanarak haritada kırmızı işaretli binaların yıkılmasını emrettiği kaydedildi. Yıkım işlemlerine, bu kararın alındığı 1 Mayıs’tan itibaren 24 saat içinde başlanacağı belirtildi. Tulkerim Valisi Abdullah Kemil ise X hesabından yaptığı açıklamada, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki toplam 106 binanın yıkılması kararının durdurulması için uluslararası topluma “acil müdahale” çağrısı yaptı.

SAKİNLERE SINIRLI İZİN

Kemil, “İsrail, Tulkerim kampında 58, Nur Şems’te ise 48 binayı yıkmayı planlıyor, yıkım gerçekleştirilmeden önce sakinlerin sadece eşyalarını almalarına izin verilecek.” dedi. Ayrıca, soru edilen kamplarda yaşayanların sistematik olarak yok edildiğine, göçe zorlandığına, evlerinin yıkıldığına ve yakıldığına dikkat çekti.

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki kentler ve mülteci kamplarında 100 günü aşkın bir süredir sürdürdüğü operasyonlarla büyük yıkım gerçekleştirdi. Bu süreçte onca Filistinli hayatını kaybetti ve binlerce kişi göçe zorlandı. Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.