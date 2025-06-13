Batı, Ukrayna’ya olan desteğini sürdürüyor

BATI’NIN UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya yaptığı sürpriz ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi. Görüşmenin hemen ardından, Zelensky ve Pistorius ortak bir basın toplantısı düzenledi.

EK YARDIM AÇIKLAMASI

Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sağlama sözü verdi. Yeni askeri yardımın uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını belirten Pistorius, 2025 yılının başında Ukrayna’ya 4 milyar euro destek sağladıklarını, bunun daha sonra 7 milyar euroya çıkarıldığını hatırlattı. Bugün de ek 1,9 milyar euro yardım sözü verdiğini ifade etti.

TOPLAM DESTEK MİKTARI ARTACAK

Pistorius, yabancı ülkelere sağlanan askeri yardımları Almanya Federal Meclisi’nin onayına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Alman Parlamentosu ek fonu onaylarsa, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya sağlayacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak” dedi.

ALMANYA’DAN DEVAM EDEN DESTEK

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Ukrayna’ya mali, askeri ve insani destek kapsamında toplamda 47,8 milyar euro yardımda bulundu. Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar 2022’de 1,6 milyar euro, 2023’te 5 milyar euro ve 2024 yılında ise 7,1 milyar euro şeklinde oldu. Pistorius’un açıkladığı ek yardım paketi ile 2025’te Berlin’in Kiev’e verdiği askeri destek, Şubat 2022’den bu yana yıllık bazda rekor düzeye ulaşacak.

ORTAK GÖREVE VURGU YAPILDI

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Pistorius, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti de dahil olmak üzere, Avrupalıların görevi Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmek istiyoruz. Bu sadece Ukrayna’nın değil, tüm Avrupa’nın özgürlüğü, güvenliği ve barışı için bir savunma gücüdür” dedi.

TAURUS FÜZELERİ HUSUSUNDA AÇIKLAMA

Pistorius, gazetecilerin soruları üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünmediğini açıkladı. Ukraynalı bir gazetecinin, “Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın tüm şehirlerine yönelik bombardıman yoğunlaşmışken Taurus füzeleri teslim etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Buna ilişkin cevabım hayır” şeklinde yanıt verdi.

TAURUS FÜZELERİ İLE İLGİLİ HAZIRLIK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Rusya karşısında üstünlük sağlama amacıyla Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını belirtmişti. Ukrayna, 500 kilometreden fazla menzil ile Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırmak için kullanılabilecek Taurus seyir füzelerinin teslimatını uzun süredir istiyordu.