Batista Mendy Sevilla’ya Gidiyor!

BAŞARILI TRANSFER SÜRECİ

Trabzonspor’un öne çıkan futbolcusu Batista Mendy, Sevilla’ya transfer oluyor. Taraflar, Batista Mendy’nin transferi konusunda anlaştı ve Mendy, sağlık kontrolü için İspanya’ya davet edildi.

KİRALAMA DETAYLARI

Trabzonspor ve Sevilla arasındaki müzakereler nihayet sonuçlandı. Batista Mendy, satın alma opsiyonuyla Sevilla’ya kiralanmış durumda. Ancak Trabzonspor, bu transferde zorunlu satın alma opsiyonu talep etmesine rağmen Sevilla ile bu konuda uzlaşamadı. Mendy’nin Sevilla’ya gitme konusundaki ısrarı, bu transferin gerçekleşmesini sağladı.

MENDY’NİN PERFORMANSI

Batista Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor formasıyla 43 resmi maça çıktı. Bu süreçte 2 gol kaydeden Mendy, ayrıca 2 asist de yaptı.