Gündem

Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

batista-mendy-sevilla-ya-gidiyor

TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Batista Mendy, Sevilla’ya transfer oluyor. Sevilla ile Trabzonspor, Batista Mendy’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mendy, sağlık kontrolü için İspanya’ya davet edildi.

KİRALIK GEÇİŞ

Trabzonspor ve Sevilla arasında gerçekleştirilen müzakereler sonuçlandı. Batista Mendy, satın alma opsiyonu ile Sevilla’ya kiralandı. Ancak, Trabzonspor’un zorunlu satın alma opsiyonu ekletme isteği Sevilla ile sonuçlanamadı. Yıldız oyuncunun Sevilla’ya gitme konusundaki ısrarı transfer sürecini tamamladı.

MENDY’NİN PERFORMANSI

Batista Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor forması ile toplamda 43 resmi karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.

ÖNEMLİ

Flaş

Engelli Asansörü Düşmesine Dair 1 Ölü

Batman'da bir apartmanda bulunan engelli asansörü düştü. Olayda 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yaşamını yitirdi.
Flaş

Petrol Fiyatları Arz Talep Dengesiyle Değişir

Brent petrol, ABD'nin Hindistan’a koyduğu ek gümrük vergileri ve yaz seyahat döneminin bitişiyle talep düşüşü beklentileri nedeniyle ağustosta 4 dolardan fazla değer kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.