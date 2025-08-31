Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Batista Mendy, Sevilla’ya transfer oluyor. Sevilla ile Trabzonspor, Batista Mendy’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mendy, sağlık kontrolü için İspanya’ya davet edildi.

KİRALIK GEÇİŞ

Trabzonspor ve Sevilla arasında gerçekleştirilen müzakereler sonuçlandı. Batista Mendy, satın alma opsiyonu ile Sevilla’ya kiralandı. Ancak, Trabzonspor’un zorunlu satın alma opsiyonu ekletme isteği Sevilla ile sonuçlanamadı. Yıldız oyuncunun Sevilla’ya gitme konusundaki ısrarı transfer sürecini tamamladı.

MENDY’NİN PERFORMANSI

Batista Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor forması ile toplamda 43 resmi karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.