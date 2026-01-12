Batman’da Balpınar Çevre Yolu’nda Kaza

batman-da-balpinar-cevre-yolu-nda-kaza

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu’nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi.

KAZA İHBARINDAN SONRA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

