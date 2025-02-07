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Spor

Batshuayi’den Ayrılık Sorusuna Cevap: Teknik Direktörlerime Sorun!

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TRANSFER SÜRECİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Galatasaray’da istediği süreyi bulamayan Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. 2027 yılına kadar kulüple anlaşma yapan Belçikalı forvet, transfer sürecini ve yaşadığı gelişmeleri aktardı. Batshuayi, transferinde Arthur Theate’nin katkısına dikkat çekerek, “Belçika’dan arkadaşım Arthur Theate’ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk” şeklinde ifadeler kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR DESTEĞİ

Ayrıca, Batshuayi teknik direktör Dino Toppmöller’in kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirtti. Belçikalı santrfor, “Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller’e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış” diye ekledi. Bu gelişme, oyuncunun yeni takımıyla olan ilişkisini güçlendirirken, kariyerinde farklı bir sayfa açtığını gösteriyor.

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