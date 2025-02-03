Batshuayi Eintracht Frankfurt’a İmza Attı

BATSHUAYI FRANKFURT’A TRANSFER OLDU

Michy Batshuayi, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshederek yeni bir başlangıç yaptı. Alman futbol kulübü Eintracht Frankfurt, Belçikalı golcü Michy Batshuayi’yi kadrosuna dahil ederek önemli bir transfer gerçekleştirdi. Batshuayi, Frankfurt ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

GALATASARAY’DA BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

31 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 maçta mücadele etti ve 7 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Batshuayi’nin performansı, hem takım dinamiğine hem de ligdeki rekabet ortamına önemli bir katkı sundu.