Batshuayi’nin Beğenisi Galatasaray Taraftarını Kızdırdı

Michy Batshuayi, Galatasaray ile Liverpool arasında meydana gelen karşılaşmanın ardından bir sosyal medya etkileşimiyle yeniden gündeme geldi.
MAÇ SONRASI ETKİLEŞİM
Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Batshuayi, Liverpool forması giyen Fransız golcü Hugo Ekitike’nin maç sonrası Instagram paylaşımını beğenmesiyle dikkat çekti. Bu durum, Galatasaray’ın elenmesi sonrası taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.
TARAFTARLARDAN GELEN TEPKİLER
Özellikle sosyal medya platformlarında birçok Galatasaray taraftarı, Belçikalı futbolcunun bu hareketini eleştirerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Batshuayi’nin, eski takımının mağlup olmasının ardından rakibin oyuncusunun paylaşımına gelen beğeni, eleştirilerin odak noktası haline geldi.
