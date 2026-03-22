Manchester City Kupayı Arsenal Karşısında Kazandı

İNGİLTERE LİG KUPASI FİNALİ

Wembley’de gerçekleşen İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal’i 2-0 yenerek kupayı kazandı. Manchester temsilcisinin zaferi, 60. ve 64. dakikalarda Nico O’Reilly tarafından atılan gollerle taçlandırıldı.

MANCHESTER CITY’Yİ DEVRİMİ

Manchester City, son on yıl içinde bu kupayı 5. kez kazanarak adeta Lig Kupası’na damga vurdu. Kulüp, bu başarıyla birlikte toplamda 9. kez bu prestijli kupayı müzesine ekledi.

ARİFİME BAŞKA BİR ACI

Arsenal, Lig Kupası’ndaki kötü gidişatını devam ettirerek, son olarak 1993 yılında kazandığı kupanın özlemini sürdürdü. Londra ekibi, arka arkaya 4 finalde yaşadığı mağlubiyetlerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

