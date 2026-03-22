MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas Heyetiyle Görüştü

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN, HAMAS İLE GÖRÜŞME YAPTI

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik sürmekte olan saldırıları ve insan hakları ihlalleri ele alındı. Özellikle Kudüs dahil olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen işgal politikalarına karşı dayanışma mesajı verildi. Hiçbir ‘oldu bitti’ye müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına dair yapılan detaylı değerlendirmeler oldu.

Saldırıların durdurulması ve insani yardımların sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca İsrail’in önceki aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği de ifade edildi.

YERLEŞİMCİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASADAYDI

Hamas heyetiyle gerçekleştirilen toplantıda, Batı Şeria’da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile birlikte İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı alınabilecek tedbirler de tartışıldı. Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın tesis edilmesi yönündeki çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiklerini iletti. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Gazze’de kalıcı bir barış için çabalarını artırmaya devam edecek.