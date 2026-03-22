Erdoğan Rize’de Komşularıyla Bayram Coşkusunu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Rize’deki komşularıyla bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Doğum yeri Güneysu’da bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularını ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı.

SOHBET ANLARI

Errdoğan, 96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturarak bir süre sohbet etti. Bir komşusu, “Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun” diyerek Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, komşularıyla sıkı bir şekilde ilgilenerek samimi bir ortam oluşturdu.

İKRAMLAR GÖRÜLDÜ

Mahalle sakinleri, Erdoğan çiftine kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Ayrıca, bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çeken bir vatandaş “Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz” sözleriyle durumu özetledi. Tüm bu kutlamaların ardından Erdoğan, bayramlaşmanın sonuçlandırılmasının akabinde İstanbul’a gitmek üzere Güneysu’dan karayoluna yöneldi.