batshuayi-nin-frankfurt-transferi-ve-beklentileri

MİCHY BATSHUAYI’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’da beklenilen performansı gösteremeyen Batshuayi, takımından ayrılma izni aldığında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eintracht Frankfurt’a transfer olan yıldız oyuncu, özellikle teknik direktör Okan Buruk hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte bu sürece dair detaylar…

Eintracht Frankfurt’a transfer olan Michy Batshuayi, bu süreçte önemli bir isim olarak Belçika’dan arkadaşı Arthur Theate’ye teşekkür etti. Batshuayi, “Belçika’dan arkadaşım Arthur Theate’ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller’e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış.” şeklinde ifade etti.

Belçikalı futbolcuya yöneltilen “Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?” sorusu üzerine cevap veren Batshuayi, “Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım.” dedi.

Frankfurt forması giymek için heyecanını dile getiren Batshuayi, “Frankfurt’ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.