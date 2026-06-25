BAU Sürdürülebilirlikte Türkiye Zirvesinde Dünyada 59’uncu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Times Higher Education Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması 2026’da Türkiye birincisi oldu. Dünya genelinde 59. sıraya yükseldi. Bu başarı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmalarının sonucudur. Cinsiyet eşitliğinde dünya ikincisi nitelikli eğitimde dünya altıncısı oldu. Barış adalet güçlü kurumlar ve ortaklıklar alanlarında da üst sıralarda yer aldı.
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