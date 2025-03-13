Spor

Bayern Münih, Kimmich’in Sözleşmesini Uzattı

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BAYERN MÜNİH’TEN KİMMİCH AÇIKLAMASI

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich’in sözleşmesini 30 Haziran 2029’a kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten gelen bilgilere göre, “Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih’e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak.”

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Alman orta saha oyuncusu Kimmich, Bayern Münih ile geçirdiği süreçte 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başardı.

TRANSFER DETAYLARI

Joshua Kimmich, Temmuz 2015’te Stuttgart’tan Bayern Münih’e katılmıştı.

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