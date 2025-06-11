Bayern Münih, Leroy Sane’yi değerlendirecek

ALMAN DEVİNDEN ÇARPICI ADIM

Alman futbolunun önde gelen takımlarından Bayern Münih, geleceği hakkında çokça spekülasyon olan Leroy Sane ile ilgili önemli bir adım attı. Bayern, transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sane’yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

FORMAYA TAHAMMÜL ALTINDA

ABD’deki turnuvada Bayern Münih’in yanında yer alacak olan Sane, 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’daki Benfica maçları öncesinde forma şansı bekleyecek.

BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR

Bayern Münih ile 30 Haziran 2025’te sona erecek olan Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig ekipleri ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüpleri tarafından da ilgileniliyor.

TAKVİYELER İÇİN TEKLİF VAR

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak için yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerdi. Sane, 2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla bütün kulvarlarda 45 maça çıkarak, 13 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.