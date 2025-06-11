Bayern Münih, Leroy Sane’yi Kaldırdı!

TRANSFER GELİŞMELERİ

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği hakkında tartışmalar devam eden Leroy Sane ile ilgili dikkat çekici bir adım attı. Bavyera temsilcisi, transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sane’yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

FORMA ŞANSI BEKLEME DÖNEMİ

Bayern Münih ile birlikte ABD’deki turnuvaya katılacak olan Sane, 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’da Benfica ile oynanacak maçlar öncesi forma şansı bekliyor.

POTANSİYEL TALEPLER

Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek. Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig ekipleri, ayrıca Napoli ve bazı Suudi Arabistan kulüpleri de bu oyuncuyla ilgileniyor.

TEKLİF DETAYLARI

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak için yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerdi.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Sane, bu süre zarfında 13 gol atıp 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.