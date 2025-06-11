“Bayern Münih, Leroy Sane’yi koruyor!”

ALMAN DEVİNDEN ÇARPICI HAMLE

Bayern Münih, geleceği belirsiz olan Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Bavyera temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Alman futbolcuyu FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

FORMA ŞANSI BEKLENİYOR

ABD’de düzenlenecek turnuvada Bayern Münih ile mücadele edecek olan Sane, 15 Haziran’daki Auckland City, 21 Haziran’daki Boca Juniors ve 24 Haziran’daki Benfica karşılaşmaları öncesi forma şansı bekliyor.

BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig ekipleri ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında bulunuyor.

BAYERN MÜNİH’İN TEKLİFİ

Alman medyasında çıkan haberlere göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak isteyen Bayern Münih, yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerdi.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıkan Sane, bu süreçte 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.