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Bayern Münih, Sacha Boey İle Yolları Ayırıyor

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BAYERN MÜNİH’TEN SACHO BOEY KARARI

Bundesliga’da lider konumda bulunan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de son 16’ya kalarak başarılarına devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan transfer edilen Sacha Boey ile ilgili önemli bir karar alma aşamasına geldi. Vincenzo Kompany yönetimindeki ekip, yaz aylarında bu savunma oyuncusu ile yollarını ayırabilir.

Son iddialara göre, Sacha Boey henüz Bayern Münih’te kendini gösteremedi ve sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak ilk 11’de forma giyme fırsatı bulamadı. Bu durum, Bayern Münih’in Boey ile yollarını ayırmayı düşünmesine yol açtı. Yaz transfer döneminde kulüp, Boey için alacağı teklifleri değerlendirip uygun bulduğu durumda transfer işlemini gerçekleştirecek.

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