Bayır Mahallesi’nde Yangın: 6 Kişilik Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Olay, Bayır Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşti. Apartmanın dördüncü katında bulunan Sevda K. ve ailesinin ikamet ettiği dairede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Kısa bir süre içinde alevlerin yükseldiğini gören daire sahipleri, evden dışarı çıkmayı tercih etti. Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, olay yerine hızlıca polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Fakat, 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.