Bursa’da Şiddetli Yağışlar Trafiği Felç Etti

bursa-da-siddetli-yagislar-trafigi-felc-etti

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Bursa’da etkili olan yoğun yağış, kenti adeta durma noktasına getirdi. Yıldırım ilçesinin Mimarsinan Mahallesi’ndeki Emniyet Caddesi’nde, trafik lambalarının bulunduğu noktada meydana gelen rögar taşmaları, çevreyi adeta göle çevirdi.

SU BİRİKİNTİLERİ ARAÇ TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını ilerletmekte büyük zorluklar yaşadı. Bu durum, trafiğin aksamasına ve sürücülerinin zor anlar yaşamasına yol açtı. Kaldırımların tamamen su altında kalması, yayaların da ıslanmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜLER DURUMU GÖSTERDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, araçların sular içinde ilerlemeye çalıştığı, yayaların ise geçiş yapabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldığı açıkça görülüyor.

