Sivas’ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak’ta bulunan iki katlı bir konutta yangın meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangına erken müdahale etmesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, binaya girdiklerinde içeride çok sayıda kedinin bulunduğunu fark etti.

26 KEDİ TELEF OLDU

Yapılan incelemeler sonucunda, 26 kedinin dumandan etkilenerek telef olduğu belirlendi. Ayrıca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 10 kedi, yaralı durumda bulundu. Bu kediler, tedavileri için gönüllü bir veterinere teslim edildi. Yangın çıkan evdeki kedilerin, N.H. isimli bir hayvansever tarafından beslenildiği öne sürüldü. Olayla ilgili olarak bir inceleme süreci başlatıldı.

