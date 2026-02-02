Kabine Toplantısı Beştepe’de Gündemi Belirleyecek

Kabine Yarın Beştepe’de Toplanıyor

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi ise ABD ve İran arasındaki gerilim olacak. Ankara, iki ülke arasında bir çatışmanın yaşanmaması adına uzun süredir mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yaparak, gerilimin azaltılması amacıyla mesajlar iletiyor. Bu süreçte Türkiye, üçlü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Kabine’de İran konusundaki son gelişmeler ve alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

SURIYE VE GAZZE’DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer önemli başlığı, Suriye’deki gelişmeler olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakatın yeni haftada uygulanması planlanıyor. SDG’nin Suriye yönetimiyle entegrasyon süreci de kabinede ele alınacak. Gazze’deki durum da toplantının gündemindeki bir diğer konu olacak; zira ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor ve Ankara bu duruma karşı tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİ

Toplantının başlıkları arasında Terörsüz Türkiye süreci de bulunuyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilecek. Ek olarak, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele için atılan adımlar da kabine gündeminde yer alacak.